Prefeitura de Cabo Frio abre inscrições para nova turma do Curso de Atores da Melhor Idade 

A Prefeitura de Cabo Frio está com inscrições abertas para a nova turma do Curso de Atores da Melhor Idade. O cadastro pode feito na sede da Secretaria da Melhor Idade, no Braga, de segunda a sexta, das 9h às 16h. A atividade é gratuita e realizada em parceria com as secretarias de Cultura e da Melhor Idade.

“O curso de atores para Melhor Idade tem o poder de contribuir para a saúde física e mental. Levando alegria, entretenimento e bem-estar aos idosos”, contou Delamar Sant’Anna.

Podem se inscrever pessoas a partir de 55 anos. Para isso, basta apresentar documento de identidade na sede da Melhor Idade. O curso será realizado de 18 de outubro a 20 de dezembro de 2022, todas as terças, das 18h30 às 20h30, no Teatro Municipal Inah de Azevedo Mureb.

A atividade será ministrada pelo psicodramatista e delegado do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) Anderson Macleyves e pela analista comportamental Stephany Antunes.

“As técnicas de interpretação e biomecânica aplicadas ao ator da Melhor Idade propiciam um tônus para o corpo e a memória”, explicou Macleyves.