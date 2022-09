Cabo Frio promove novo Dia D de Multivacinação no sábado (24) 

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde vai promover mais um Dia D de multivacinação no sábado (24). A iniciativa tem objetivo de incentivar a população a levar crianças e adolescentes menores de 15 anos às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Diversos postos vão estar à disposição do público-alvo cabo-friense, das 9h às 17h.

Iniciada no dia 8 de agosto, a campanha oferece cerca de vinte imunizantes, para prevenção de inúmeras doenças. Além da disponibilização da vacina, as unidades fazem a avaliação e a atualização da caderneta de vacinação. Para a imunização dos menores, será necessária a apresentação de documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação.

O objetivo da campanha nacional é atualizar as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes, de acordo com o calendário básico indicado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), reduzindo o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis. Após prorrogação, a campanha de multivacinação segue até o dia 30 de setembro.

As vacinas disponibilizadas durante a campanha são BCG; Hepatite B; Pentavalente (DTP/Hib/ HB); Pólio inativada; Pólio oral; Rotavírus; Pneumocócica 10 valente (Conjugada); Meningocócica C (Conjugada); Febre Amarela; Tríplice viral; Varicela; DTP; Hepatite A; Difteria e Tétano; Meningocócica ACWY (Conjugada); HPV Quadrivalente; Influenza e Covid-19. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser feitas simultaneamente com a vacina contra a covid-19.

Confira abaixo a lista das unidades que vão participar do Dia D:

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, nº 352

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Tangará – R. Macã, 97 – Caminho de Búzios,

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

Centro de Saúde Oswaldo Cruz (CSOC) – Rua Florisbela Rosa da Penha

Casa da Criança – Estr. dos Búzios, S/N – Jardim Esperança

ESF São Jacinto – Estr. de São Jacinto, S/N – São Jacinto

ESF Maria Joaquina – R. da Harmonia, 6

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº