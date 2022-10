Cabo Frio sedia 6ª Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação

Cabo Frio vai sediar a 6ª Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação, instituída no município por meio da Lei Nº 2.953, de 29 de agosto de 2018. Entre as atividades estão previstas palestras e debates sobre temas atuais do cenário da inovação. O objetivo é realizar ações de divulgação; produção científica, tecnológicas e de inovação nos equipamentos públicos municipais, além de promover atividades educacionais e de capacitação.

A solenidade de abertura acontece nesta terça-feira (18), às 10h, no Terminal de Transatlânticos. A partir das 11h, será realizada a feira de Oportunidades Científicas, com exposição de produções e oportunidades das escolas, universidades e instituições educacionais. Na parte da tarde, às 15h, será realizada a palestra “Gerando valor na Web”, com Paulo Espanha, diretor e presidente da Riogamer.

Na quarta-feira (19), a partir das 10h, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, em Tamoios, haverá uma palestra com o Portal Publicar, além de atividades para alunos da rede municipal e para trabalhadores rurais. Às 14h, acontecem minicursos sobre aplicação de ciência, tecnologia e inovação no campo para o mesmo público. O espaço fica na Estrada Campos Novos, 220.

A cerimônia de encerramento acontece na quinta-feira (20), na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, a partir das 10h, com a entrega da Medalha Professora Yone Nogueira ao maior destaque de produção científica cabo-friense no ano de 2022. Na ocasião, também será entregue o Diploma Otime Cardoso dos Santos aos participantes desta edição.