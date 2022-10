Grupamento Operacional de Praia distribui pulseiras de identificação para crianças em Cabo Frio

Equipes do Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, estão distribuindo pulseiras de identificação para crianças, na Praia do Forte. A ação começou no último sábado (8), e segue durante toda a semana, sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança Pública. Em média, são distribuídas 200 pulseiras diariamente, com uma criança identificada.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ruy França, na pulseira é colocado o nome e o telefone dos pais e responsáveis, para que as crianças que visitam a Praia do Forte sejam rapidamente identificadas.

“Essa atividade está sendo muito bem recebida e elogiada. Assim que nossas equipes realizam a abordagem, a criança recebe uma pulseira, com o nome dela e o telefone dos responsáveis. Caso ela se perca, as pessoas que identificarem já podem entrar em contato, ou encaminhar para nossa base de apoio, que fica na Praça dos Quiosques. Realizaremos essa ação sempre que houver um grande contingente de banhistas, assim como aconteceu neste feriado prolongado no estado de Minas Gerais, que acabou aumentando o movimento em Cabo Frio”, disse Ruy França.