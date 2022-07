O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 07

São Pedro da Aldeia

A prefitura de São Pedro da Aldeia ainda não se pronunciou sobre a crise na cultura depois que o Conselho Comunitário de Patrimônio Cultural foi dissolvido anteontem nem sobre os relatos de agressão verbal, coação e intimidação de conselheiros da sociedade civil por representantes do governo. O secretário de Cultura Thiago Marques, que realiza nesta quarta-feira, café da manhã com empresários e reúne a classe artística para falar sobre leis de incentivo cultural, ainda não informou se haverá eleições para eleger novos membros do Conselho de Cultura do município. O secretário e outros representantes do governo votaram pela dissolução do Conelho que está sendo contestada pelos representantes da sociedade civil que garantem que não existir motivos legais e contundentes para a dissolução.

Araruama

A vice-prefeita de Araruama, Raiana Alcebíades, não tem perdido nenhum evento do pré candidato a deputado estadual Chiquinho Da Educação. Dizem que a moça está em grande aprendizado com primeiro ministro Chiquinho Da Educação. Nada verdade, não se pode negar que Chiquinho é um grande professor.

Búzios

Búzios tem 46 escalas de transatlânticos previstas para a temporada 2022/2023 que este ano começa mais cedo, 29 de outubro, e deve se estender até 20 de abril de 2023. Segundo estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos a temporada deverá ser a maior em dez anos. O “Fantasia”, que navega sob bandeira italiana, com capacidade para 3.900 passageiros abre a temporada em Búzios no dia 3 de novembro oriundo do Porto de Santos e com destino a Ilha Grande.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou, nesta quinta-feira (7), a instalação de novas lixeiras na cidade. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, foram adquiridas 30 coletoras de 1 mil litros, com tampa, que serão colocadas em orlas e praças, do Centro e Distritos. Ainda de acordo com a Secretaria, os galões que já existem vão continuar sendo utilizados e foram retirados para higienização.

Cabo Frio

Uma obra de um posto de de gasolina em frente à Ilha do Japonês, local onde já existem dois postos e empresas de pesca, está chamando a atenção de muita gente. Acontece que ainda não se observa placa indicando o engenheiro responsável e licença de obra. Muito estranho, muro alto, mas o tanques de combustíveis estão sendo enterrados. Segundo informações, no local tem fábrica de gelo, depósito de amônia e outros. Que coisa!

Iguaba Grande

O clima na Câmara de de Iguaba Grande, segundo informações, é de muita tranquilidade atualmente. Nos corredores da casa, o que se fala é que o vereador Balliester Vernek, que andou um pouco nervoso, no momento, está só no chá de camomila e calmo. Melhor assim!