Campanha de Vacinação contra a Influenza começa no dia 4 de abril em Cabo Frio 

A Prefeitura de Cabo Frio vai iniciar a Campanha de Vacinação contra a influenza no dia 4 de abril. Equipes de imunização e da Atenção Básica se reuniram para definir a logística que será aplicada nas unidades para atender o público-alvo. A data para o início da campanha foi definida pelo Ministério da Saúde, com a imunização de forma escalonada por grupos prioritários. O primeiro público a se vacinar será de crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e profissionais da área da saúde.

No primeiro encontro das equipes municipais, foi debatida a logística de atendimento e a estrutura para garantir a qualidade no serviço para a população. O próximo encontro acontece no dia 28 de março para apresentar as definições para a campanha.

“Uma campanha de vacinação envolve diversos profissionais de saúde e áreas da secretaria. Existe toda uma equipe que precisa se organizar e estratégias que precisam ser debatidas para concretizar o serviço prestado atingindo o nosso objetivo: que seja feito com qualidade e acolhimento”, destaca a secretária de Saúde Erika Borges.

A imunização contra a gripe é anual, ou seja, as pessoas do grupo prioritário devem tomar uma nova dose todos os anos. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe acontecerá em duas etapas, focando em grupos prioritários diferentes.

A novidade deste ano é que será incluída também a vacina contra o sarampo para crianças menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores de saúde.

Já a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe acontece entre os dias 3 de maio e 3 de junho. As doses estarão disponíveis para os seguintes perfis: idosos com 60 anos ou mais; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pacientes com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

A coordenadora de imunização, Patrícia Freitas, relembra que crianças vacinadas pela primeira vez recebem duas doses deste imunizante.

“É importante destacar que as crianças que serão vacinadas pela primeira vez contra a gripe têm um esquema de imunização diferente, já que devem receber duas doses do imunizante, que deve ser aplicada 30 dias após a primeira dose”, informa Patrícia.