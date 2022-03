Câmara de Iguaba Grande tem audiência pública para discutir sobre a Laguna de Araruama

Nesta quinta-feira (24) aconteceu na Câmara de Iguaba Grande uma audiência pública sobre a Laguna de Araruama e também diversas demandas da cidade.

Participaram da audiência representantes da Prolagos, Agenersa, Consórcio Lagos São João, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras e representantes do movimento Salvem a Laguna.

A audiência foi conduzida pelos vereadores integrantes da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente, vereadores Júnior Bombeiro da Saúde, Alan Rodrigues e Elifas Ramalho. Também participou da audiência o Vereador líder do governo, Luciano Silva.

“Nossas cobranças lograram êxito e daqui há 3 meses começarão as obras de conclusão do cinturão da Laguna e já em maio começarão algumas obras da rede separativa de esgoto no bairro Cidade Nova”, afirmou o vereador Elifas Ramalho.

Na audiência foram cobrados o início das obras do cinturão do Rio Salgado, redes separativas em toda a cidade, rede de água nos bairros Chácara das Rosas, Igarapiapunha, Arrastão e Coqueiros, além do desassoreamento do cinturão já existente e também aumento da Estação de Tratamento de Esgoto. Essas cobranças têm como maior finalidade evitar o despejo de esgoto na Laguna.

“O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle, a qualquer momento pode reaplicar multa na Concessionária Prolagos pelo não cumprimento do cronograma”, concluiu o vereador Elifas.