Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação em Búzios vai até dia 30

A meta é imunizar 95% das crianças contra o vírus da pólio, o causador da paralisia infantil

Foi prorrogada a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022 até o dia 30 de setembro em todo o país, e Búzios não deixará de participar. A ampliação do prazo tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população à vacinação. Até o momento, 35% das crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade foram imunizadas contra a poliomielite, causadora da paralisia infantil, e a meta é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite neste público, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e aumentar as coberturas vacinais, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Em Búzios, as aplicações são realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h ás 16h, em todas as Unidade Básica de Saúde (UBS), exceto nas Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde), UBS Lilson M de Souza (Cem Braça), UBS Antonio Elesbão dos Santos (Rasa), que será das 8h as 18h. Uma observação importante é que só não haverá atendimento no período da tarde de terças e quartas-feiras, devido a vacinação de reforço da Covid-19.

As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e mortes.