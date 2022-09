Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios em parceria com Proeis faz apreensão de drogas 

A parceria firmada entre a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios e o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) para intensificar o patrulhamento e coibir o tráfico de drogas e roubos, no município, em sua ronda diária pelos bairros, apreendeu nesta sexta-feira (09) grande quantidade de drogas em José Gonçalves.

De acordo com o coordenador do Proeis em Búzios, Sargento Cedro, a equipe passava pelo bairro de José Gonçalves quando um homem de bicicleta demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e fugiu para dentro de uma casa. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína, arma de fogo, uma granada e um rádio transmissor.

O acusado e o material apreendido foram levados para a 127ª Delegacia Policial de Búzios, na Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e autuado por tráfico de drogas.

O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) é um convênio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de reforçar o patrulhamento nas ruas do município.

Material apreendido:

– 1 pistola Taurus, modelo 840, calibre .40

– 32 munições calibre .40

– 650 pinos de cocaína

– 2 quilos e 300 gramas de cocaína em pó

– 1000 eppendorfs para armazenamento da droga

– 1 rádio transmissor

– 1 granada.