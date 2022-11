Canal de atendimento da covid-19 em Cabo Frio tem novo número e serviços ampliados

O canal de atendimento exclusivo para entrega do resultado dos testes Swab RT-PCR realizados para diagnóstico da covid-19 está com novo número de contato: (22) 99909-7597. De acordo com a Secretaria de Saúde, a novidade é a ampliação dos serviços ofertados. Por meio deste canal, o paciente também receberá o monitoramento on-line do estado de saúde e a evolução dos sintomas pela equipe de epidemiologia do município.

Para obter o atendimento, o paciente deve inserir este número na agenda telefônica e enviar uma mensagem, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, por meio do WhatsApp. O sistema não funciona por meio de ligações ou áudio, somente por mensagem de texto.

A medida é mais uma ação da Secretaria de Saúde, que busca alternativas constantes para garantir a segurança da população para o enfrentamento contra o coronavírus e ampliar o acesso a informação. Além de todas as ações do município, a Prefeitura de Cabo Frio alerta que o mais importante e eficiente é a conscientização da população, que deve completar o esquema vacinal contra o vírus, manter a higiene das mãos e utilizar a máscara sde proteção, de acordo com o decreto vigente.