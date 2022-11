Dia Nacional do Doador de Sangue terá programação especial em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio promoverá uma programação especial em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. Neste dia, a partir de 13h, acontecerá o 2º Encontro de Hemoterapia da Agência Transfusional, no auditório da Prefeitura. Com o tema “Atualizações e novas perspectivas na prática transfusional”, a palestra será ministrada pelos médicos hematologistas Antônio de Pádua Passos e Carlos Eduardo Pinto de Souza; e pela enfermeira Maria Lúcia Saraiva. Para participar, basta se inscrever enviando o nome completo pelo WhatsApp (22) 99963-9343.

Para agradecer o ato de solidariedade de quem já é doador e sensibilizar sobre a importância do gesto, após a palestra, haverá uma cerimônia em homenagem aos doadores de sangue

As unidades hospitalares de Cabo Frio contam com o atendimento da Agência Transfusional, que funciona em parceria com o Hemolagos, banco de sangue da região. O município, por meio da agência, tem a função de armazenar sangue e derivados; realizar exames imuno-hematológicos pré-transfusionais; e captar no banco de sangue da cidade, liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões em pacientes internados no complexo hospitalar de Cabo Frio. A agência realiza também a busca por doadores para pacientes internados.

Para a diretora administrativa da Agência Transfusional, Flávia Cunha, no período de alta temporada, é necessário reforçar ainda mais o estoque de sangue no município.

“No fim de ano, precisamos sempre ampliar o número de doações, que é o período que antecede às festas e férias escolares. É uma época em que, tradicionalmente, há aumento da demanda, enquanto o comparecimento de doadores diminui. Contamos com o apoio de cada cidadão para salvar milhares de vidas”, disse Flávia.