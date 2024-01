Carnaval de rua está confirmado em Cabo Frio

A realização do carnaval de rua em Cabo Frio foi confirmada na terça-feira (16) pela Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (Abaccaf).

O evento terá o apoio do município, com a estrutura e também com o trio elétrico para os blocos.

O tempo para captar recursos é o que mais preocupava os 27 blocos associados, mas, de acordo com Joir Reis, presidente da associação, eles estão buscando um meio para realizar o evento da melhor maneira.

“Agora é ver se ainda teremos tempo hábil de fazer essa captação porque acabou ficando muito em cima da hora, pois nossa principal ferramenta de exposição de marca são os abadás, e, infelizmente, o tempo para confeccionar ficou apertado”, explicou Joir.

Em nota, a Prefeitura informou que na próxima semana todos os setores envolvidos, incluindo demais autoridades, vão se reunir para alinhar os detalhes finais. Disse ainda que a fiscalização será intensificada, assim como as ações da Guarda Civil Municipal, que terá reforço no efetivo.

Sem desfiles das escolas

A cidade de Cabo Frio não vai contar com desfile das escolas de samba. No dia 9 de janeiro, a Liga Independente das Escolas de Samba anunciou que as escolas associadas não vão participar do carnaval. A Liga disse que houve esforços para resgatar a tradição dos desfiles carnavalescos, mas não obteve o retorno necessário para avançar.

“A Liga fez várias tentativas de apresentar esses projetos ao Executivo Municipal, mas não recebeu resposta da Secretaria de Cultura ou do Gabinete, mesmo após um pedido oficializado em 30 de outubro. Diante dessa falta de apoio e clareza nas diretrizes para a realização do evento, a Assembleia Geral das Escolas de Samba, Conselho Fiscal e a diretoria Executiva da Liga decidiu, em prol dos interesses de suas comunidades e do respeito à tradição carnavalesca, não participar do Carnaval de 2024”, disse a Liga em nota.