Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia sedia Miss Rio de Janeiro Beleza com Propósito 2023

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, sediou pela primeira vez a terceira edição do Miss Rio de Janeiro Beleza com Propósito 2023. A noite de gala foi marcada pela coroação de nove misses representantes do estado, que agora seguem para a disputa nacional. O concurso de beleza estadual, promovido pela M. M. Eventos, reuniu mais de 30 candidatas de diversas cidades, dentre São Pedro da Aldeia e das regiões dos Lagos e da Costa Verde. O evento contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a realização do evento na cidade. “Nós ficamos muito felizes e honrados em abrir as portas da Casa da Cultura para o Miss Rio de Janeiro 2023, que pela primeira vez acontece no nosso município. Para nós é gratificante apoiar projetos como esse, que mobilizam famílias, revelam novos talentos e dão a oportunidade para jovens da nossa cidade e da nossa região de trilharem uma carreira artística. Desejamos muito sucesso a todas as vencedoras”, disse.

Além dos desfiles de gala, a programação do evento contou com apresentações de música com a cantora Paula Azevedo e de dança com trio de bailarinas convidadas, sob a instrução do coreógrafo Ramirez Menezes.

Curadora do “Miss Beleza com Propósito”, a empresária e agente cultural Tatiana Musse destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. “A gente sempre promove esse evento na capital, mas este ano decidimos fazer em São Pedro da Aldeia, não só pela localização estratégica, mas também pela parceria que temos com a Secretaria de Cultura, que sempre acolhe e apoia os nossos projetos. Foi uma noite muito especial não só para as meninas, mas para as famílias que tem se emocionado, torcido e acompanhado de perto todo o processo do Miss. É importante ressaltar que todas as candidatas participantes foram ganhadoras de seus municípios, ou seja, elas representam suas cidades e já passaram por todo o processo de preparação municipal. Agora, elas terão a oportunidade de brilhar no Miss Brasil”, destacou Tatiana, que também é idealizadora do Miss e Mister São Pedro da Aldeia, que acontece desde 2018 no município.

Moradora do bairro Baixo Grande há 12 anos, a estudante Gabriela Teixeira foi a vencedora da categoria principal e comemorou a coroação no Miss Rio de Janeiro 2023. “Para mim é a realização de um sonho, que eu não achava que seria possível. Desde o ano passado, quando ganhei o Miss São Pedro da Aldeia, eu vinha me preparando para esse concurso. Eu vejo esse projeto como uma grande oportunidade profissional e pretendo seguir na área de modelo fotográfica. Meu sonho de carreira é cursar Direito e tenho também planos de ajudar animais de rua. É um orgulho representar São Pedro da Aldeia e ver que a Prefeitura e a Secretaria de Cultura apoiam esse projeto é muito importante, porque traz ainda mais visibilidade para a gente”, disse.

De São Pedro da Aldeia, a estudante Gabriela Teixeira foi a vencedora da categoria Adulto do Miss Rio de Janeiro Beleza com Propósito 2023

Foto: Alexandre Carvalho e Julianni Barbosa

Confira as vencedoras do Miss Rio de Janeiro Beleza com Propósito 2023:

Miss Talento Rio de Janeiro 2023: Rabechy Costantino (São Pedro da Aldeia-RJ)

Miss Revelação Rio de Janeiro 2023: Júlia Fernandes (Arraial do Cabo-RJ)

Miss Destaque Rio de Janeiro 2023: Valentina Maia (Angra dos Reis-RJ)

Miss Baby Rio de Janeiro 2023: Beatriz Marques (São Pedro da Aldeia-RJ)

Miss Mini Rio de Janeiro 2023: Valentina Maia (Angra dos Reis-RJ)

Miss Mirim Rio de Janeiro 2023: Angélica Berreta (São Pedro da Aldeia-RJ)

Miss Pré-Teen Rio de Janeiro 2023: Rabechy Constantino (São Pedro da Aldeia-RJ)

Miss Teen Rio de Janeiro 2023: Millena Fernandes (Arraial do Cabo-RJ)

Miss Pré-Juvenil São Pedro da Aldeia 2023: Júlia Fernandes (Arraial do Cabo-RJ)

Miss Juvenil São Pedro da Aldeia 2023: Ana Clara Rodrigues (Angra dos Reis-RJ)

Miss Adulta Petit Rio de Janeiro 2023: Luana Marina (Cabo Frio-RJ)