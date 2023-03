Ciclovia da Avenida Excelsior, em Cabo Frio, ganha nova sinalização

Após passar por obra de revitalização, a ciclovia da Avenida Excelsior recebeu sinalização cicloviária. O trabalho realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, foi finalizado nesta quarta-feira (8). A via recebeu a sinalização horizontal dos cruzamentos rodocicloviários, pintura de pictogramas de bicicleta e sinalização vertical.



Assim como as ciclovias da orla das Palmeiras e da Avenida Victor Rocha, no Parque Burle, a do Jardim Excelsior também passou por manutenção e padronização das rampas de acesso e recuperação do meio-fio. Além disso, a via está interligada com a ciclovia da Avenida Victor Rocha, por meio da ciclofaixa na Rua Olinda, fazendo a integração dos bairros de São Cristóvão, Jardim Caiçara, Parque Burle e adjacências à Orla das Palmeiras.

Agora, a Prefeitura vai interligar a ciclovia da Avenida Excelsior à Av. Júlia Kubitschek, por meio de nova ciclofaixa, que será instalada na Rua Goiás e na Avenida Central.

Além de proporcionar segurança para o ciclista, o objetivo é, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, interligar regiões da cidade com ciclovias e ciclofaixas, dando mais fluidez ao trânsito, com o aumento da malha cicloviária.

“A recuperação da ciclovia do Jardim Excelsior faz parte do planejamento cicloviário que estamos fazendo. O trecho hoje existente começa na Avenida Joaquim Nogueira, passando pela Avenida Víctor Rocha, que foi totalmente reformada, e interligada por meio da Rua Olinda, à orla das Palmeiras, que foi revitalizada e, em seguida, à Avenida Excelsior, que acaba de ser reformada. O próximo passo é fazer a ligação com a Av. Júlia Kubitschek pelas Ruas Goiás e Avenida Central. Desta forma, vamos avançando, proporcionando comodidade e segurança para os ciclistas”, finaliza o secretário.