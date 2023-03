Cabos soltos de internet e energia começam a ser retirados em Cabo Frio

A retirada de cabos de internet e telefonia que estão soltos nos postes de Cabo Frio foi iniciada nesta semana. O serviço está sendo realizado pela concessionária Enel, após ação judicial movida pela Prefeitura, via Procuradoria-geral do Município. O objetivo é promover o ordenamento dos cabos que não estão sendo utilizados, reduzindo a poluição visual causada pelos fios em excesso.

O trabalho começou pelas ruas Érico Coelho e Major Belegard, no Centro, e seguirá o cronograma que será desenvolvido até o fim de ano de 2023. Além da região central, nos meses de março e abril, as equipes da concessionária estarão trabalhando nos bairros São Cristóvão, Jardim Caiçara, Peró e Jardim Esperança.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, destaca que o serviço vai ser estendido para todo o município, tendo a Enel até o final de 2023 para retirar os cabos soltos e em desuso das ruas.

“A Enel começou nesta semana a ação de ordenamento do cabeamento dos postes de energia elétrica e iluminação. Isso foi possível graças à ação judicial movida pela Prefeitura, solicitando que a concessionária cumprisse com a obrigação que cabe a ela, que é manter o cabeamento organizado, sem fios soltos e em desuso. Há anos a Enel não faz esse serviço, causando acúmulo de fios nos postes, muitos deles caindo pelas calçadas, colocando em risco a integridade física dos pedestres. Em reuniões ficou fixado calendário, em que a concessionária se comprometeu em realizar o ordenamento, em diversos pontos do município, até o final de 2023”, explicou Buitrago.