“Claro Verão Búzios” tem início nesta quinta-feira com vários eventos esportivos e pocket shows 

O Clube Aretê Búzios, sedia a partir desta quinta-feira (05) o evento esportivo “Claro Verão Búzios”. Serão oito dias (08) com diversas atividades esportivas, pocket shows, recreação infantil, sustentabilidade, saúde e bem estar, com apoio da Prefeitura, por meio da subsecretaria de Eventos.

O evento conta com quase 20 quadras ao ar livre para as atividades esportivas de tênis, beach tênis, vôlei de praia e futevôlei. Os finais de tarde serão super especiais com pocket shows de artistas consagrados na área reservada à beira da piscina. Grandes nomes nacionais, como: Gilsons, Maneva, Marcelo Falcão, Cynthia Luz, Raimundos, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Pitty se apresentarão no palco do evento.

Mais informações no site do evento: http://claroveraobuzios.com.br/