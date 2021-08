Comissão de Defesa e Direitos dos Ambulantes de Cabo Frio se reúne com representantes do setor

Integrantes da Comissão Especial de Defesa e Direitos dos Ambulantes receberam na manhã desta sexta-feira (20) um grupo de representantes do setor para debater sobre o edital de recadastramento para concessão e renovação das licenças, feito pela Prefeitura. Estiveram presentes os vereadores Douglas Felizardo, o presidente da Comissão, Alexandre da Colônia, Jean da Autoescola e Roberto Jesus.

Os parlamentares ouviram as reivindicações e queixas dos ambulantes sobre as regras trazidas no documento. Uma primeira reunião foi realizada no dia 1º de julho, logo após a publicação do edital. As solicitações dos comerciantes ambulantes serão levadas ao Executivo.