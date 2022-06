Copa Gemini de Ginástica Artística vai reunir mais de 200 crianças em Cabo Frio

No próximo sábado (2), a partir das 8h, Cabo Frio sediará a 2ª Copa Gemini de Ginástica Artística. O evento, que será realizado no ginásio poliesportivo da Associação Atlética Cabofriense, conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Mais de 200 crianças estão inscritas na competição.

A 2ª Copa Gemini de Ginástica Artística vai reunir também entidades de ginástica de Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Para entrar no evento basta levar 1kg de alimento não perecível por pessoa.

De acordo com a organizadora do evento, Flávia Ribeiro, o objetivo da Copa Gemini é motivar a prática da ginástica, em todo o Estado, mostrando as tendências e evoluções, numa prática não competitiva em que o maior objetivo é a integração entre ginastas e técnicos dos grupos participantes.

“Este evento é de grande importância para fomentar a prática da ginástica em Cabo Frio, tendo em vista que é um esporte escasso em nossa região, como no país. Também estimula a prática da atividade física para crianças e adolescentes, dentro de um esporte que é riquíssimo em seus aspectos, relacionando qualidades físicas, motricidade, cognitivo, e principalmente a saúde, que é essencial”, explica Flávia Ribeiro.

A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito, destaca a importância dos eventos esportivos para a cidade.

“Sempre apoiamos e incentivamos a realização de eventos esportivos no município, por entender que este é um segmento do turismo importante, que deve ser expandido a cada dia em Cabo Frio. Por essa razão, a Prefeitura está sempre apoiando tanto os grandes como os pequenos eventos de esporte”, finaliza a secretária.