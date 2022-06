O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 27

Arraial do Cabo

A Agência Nacional de Petróleo deve repassar aos municípios da Região dos Lagos, só este ano, aproximadamente 3 bilhões de reais. Os repasses para Arraial do Cabo, tem previsão de 400 milhões este ano. É ou não é uma boa grana?

Cabo Frio

A direção do Sepe Lagos acusou a secretaria de Educação de Cabo Frio, Elicleia da Sillveira, de ameaçar servidores e tentar invalidade o movimento contra as mudanças no plano de Cargos e Salários.

A secret·ria, em ofÌcio encaminhado as escolas, ameaça cortar o porto dos profissionais que aderir a greve para acompanhar a votação da Câmara do projeto do governo que impıe mudanças no PCCR. O SEPE acusa Eliceia de repetir as mentiras de Bonifácio e garante que, ao contrário do que diz o prefeito, a proposta do governo extingue direitos, implanta uma polícia autoritária e facilita a perseguição de servidores.

São Pedro da Aldeia

Surgiu no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia mais um nome para a lista de pré-candidato a deputado estadual. Desta vez, foi o Ramon Gago que tá prometendo gastar as solas de sapatos. Resta saber quem vai ser seu fechamento para federal.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama,Chiquinho Da Educação e pré-candidato a deputado estadual esteve na Assembleia Legislativa do Rio, na semana para com presidente da casa, o André Ceciliano. Ainda no Rio, o primeiro ministro Chiquinho Da Educação se encontrou o deputado Leo Vieira e o vereador Elói Ramalho.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, fará uma live, hoje, por volta das 18h, para comunicar a pavimentação de cerca 72 ruas no município. Segundo informações, todos os vereadores da bancada e secretários foram convidados.

Búzios

Os pescadores de Búzios não abrem mão de festejar seu dia no próximo dia 29 de junho. Segundo, o pescador Ivan Tia Nilza, a festa vai acontecer no Cais Pescador, na Praia da Armação, a partir das 11da manhã, no 29. Ivan também disse que evento terá o apoio de pescadores e empresários. Ao falar para o Jornal de Sábado, Ivan citou um projeto de lei de autoria do vereador, Uriel Da Saúde, que cita o dia 29 de junho como o dia do pescador buziano.