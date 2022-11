Corona Saquarema Pro começa nesta terça-feira

O prazo do Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil começa nesta terça-feira e vai até o dia 8 de novembro na Capital Nacional do Surf. Esta penúltima etapa do World Surf League (WSL) Challenger Series pode decidir classificações para a elite do Championship Tour 2023. Um total de 158 surfistas de 24 países vai competir na Praia de Itaúna. São 96 divididos em 24 baterias na categoria masculina e 62 em 16 na primeira fase feminina. A primeira chamada da terça-feira será as 7h30 em Saquarema e a competição será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com.

O maior confronto internacional de surfe na América Latina esse ano, reúne estrelas já confirmadas no CT 2023, surfistas que estão na briga direta por vagas para a divisão principal do Circuito Mundial e grandes talentos da nova geração. Uma das atrações é Gabriel Medina, que vai voltar a competir nas mesmas ondas onde contundiu o joelho durante o Oi Rio Pro no mês de junho. Pela primeira vez, o tricampeão mundial participará de um evento da World Surf League junto com sua irmã mais jovem, a atual campeã sul-americana, Sophia Medina.

Medina está escalado na oitava bateria, com o norte-americano Crosby Colapinto, o neozelandês Te Kehukehu Butler e um brasileiro da nova geração, Gabriel Klaussner. Ele ganhou um convite da WSL Latin America para competir no Corona Saquarema Pro, por ter sido o campeão das três etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, que estreou esse ano. Os outros titulares da seleção brasileira do CT 2023, que vão participar do primeiro evento da história do Challenger Series na América Latina, são os irmãos Miguel e Samuel Pupo, Caio Ibelli e Jadson André.

O potiguar Jadson André está na primeira bateria do Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil, com o mexicano Alan Cleland, o australiano Mikey McDonagh e mais um novo talento do surfe brasileiro, o pernambucano Douglas Silva. Eles já terão que estar preparados para abrir o penúltimo desafio do Challenger Series na terça-feira, caso a comissão técnica da WSL decida iniciar a competição pela categoria masculina. Se começar pela feminina, a primeira bateria será entre a portuguesa Teresa Bonvalot, a havaiana Coco Ho e as brasileiras Laura Raupp e Bruna Carderelli.

Fotos: WSL Brasil