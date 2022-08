Corrida Morada da Aviação Naval vai acontecer domingo em São Pedro da Aldeia

No próximo domingo (21) será realizada, em São Pedro da Aldeia, a Corrida Morada da Aviação Naval em comemoração aos 106 anos da Aviação Naval. O evento é organizado pelo Comando da Força Aeronaval e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aldeense.

A corrida rústica terá um percurso de 6km, com largada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), às 8h, e chegada dentro da Base Aérea Naval. O público poderá acompanhar as disputas gratuitamente, com o portão 1 da Base Aérea Naval aberto aos cidadãos.

É importante destacar que, segundo o regimento interno da Marinha, é proibido qualquer tipo de expressão e/ou manifestação política dentro da área militar. Camisas, bandeiras e adesivos estão vetados. A regra é válida para atletas e visitantes.p