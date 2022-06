Encontro oficializa a chegada de mais um empreendimento a São Pedro da Aldeia 

A localização estratégica do município e o trabalho de incentivo à chegada de novas empresas promovido pela gestão municipal continuam gerando grandes frutos para São Pedro da Aldeia.

O prefeito Fábio do Pastel oficializou, nesta quarta-feira (01), a chegada do Dom Atacadista, um atacado de autosserviço que será construído às margens da Rodovia RJ-140, na altura do bairro São João. Na ocasião, Fábio do Pastel se reuniu com Rono Neves, Murilo Martins, Erasmo Gonçalves e Wellington Costa, representantes do empreendimento.



O prefeito Fábio do Pastel falou da conquista. “São Pedro da Aldeia tem de tudo para ser uma das melhores cidades da região e, por isso, eu fico muito feliz quando conheço empresários que enxergam esse potencial e trazem um empreendimento para nossa cidade. Nossa equipe técnica é orientada a auxiliar todas ações que venham beneficiar nossa população”, destacou.

O Dom Atacadista será construído em uma área de 12.443,57 m². A expectativa é de que o novo empreendimento gere cerca de 700 empregos diretos e indiretos. A inauguração está prevista para dezembro. Após a assinatura do alvará de licença de construção na sede da Prefeitura aldeense, os participantes da reunião fizeram uma visita ao local onde será instalada a unidade.

Foto: Max Andrade

Durante o encontro, os representantes do Dom Atacadista apresentaram ao prefeito Fábio do Pastel o projeto do empreendimento e enfatizaram a parceria e o bom atendimento prestados pela equipe municipal. “Essa facilidade que a gente tem de sentar com toda a equipe técnica já demonstra a boa vontade que a Prefeitura de São Pedro da Aldeia tem de atender bem o empresário”, comentou o empresário Erasmo Gonçalves.

Fotos: Max Andrade

Participaram da reunião os secretários de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani; de Governo, Luiz Fernando Gomes Jr; de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches; e de Meio Ambiente, Mario Flavio Moreira; além do procurador-geral do município Peter Samerson, do secretário adjunto de Fazenda, Gustavo Amoêdo, e do chefe de gabinete Moisés Batista, entre outros.