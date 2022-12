“Estou elegível, disponível para disputar qualquer eleição”, disse ex-prefeito de São Pedro da Aldeia

O ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, em entrevista exclusiva ao Ademilton Ferreira, declarou nesta sexta-feira, dia 16, que é fake news o que um jornal local publicou ontem: que ele estaria inelegível por oito anos.

“Não é verdade. Eu tive minhas contas como prefeito aprovadas em todo o meu mandato. Tive também as minhas contas aprovadas quando fui presidente da Câmara. E esse julgamento do TSE foi um processo que um ex-vereador de São Pedro da Aldeia entrou pedindo minha impugnação, agora, nas eleições para deputado. Então, isso foi julgado ontem em Brasília e o TSE seguiu a determinação do TRE. É um processo que terminou agora e eu estou elegível. Estou livre para disputar qualquer eleição. Queria esclarecer isso para a população. É mais uma fake news. Ainda fez uma matéria completamente errada que o TRE julgou minhas contas de prefeito, quem julga conta de prefeito é o órgão fiscalizador do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro”, esclareceu o ex-prefeito.