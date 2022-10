Nesta sexta (14), sábado (15) e domingo (16), a partir das 9h, na Praça da Estação.

Sexta (14), após o FESC, teremos show da cantora Luiza Jacques, a partir de 22h.

Em comemoração do dia das crianças, no sábado (15), a partir de 15h, tem recreação com a Turma da Tia Carol e personagens do filme Encanto. A partir de 22h, teremos show ao vivo da Paulinha Azevedo.