Festividades em homenagem ao santo padroeiro de São Pedro da Aldeia começam amanhã

As festividades em homenagem ao santo padroeiro de São Pedro da Aldeia prometem animar o feriado nesta quarta-feira (29).

Esta terça-feira (28) é o último dia da novena às 18h. Após a missa, a população pode aproveitar as comidas típicas disponíveis nas barraquinhas em frente à Igreja Matriz.

Na quarta-feira (29), Dia de São Pedro, a programação conta com alvorada festiva às 6h e segue com missas às 8h e às 10h na Matriz Histórica, localizada na Praça Agenor Santos, no centro da cidade.

A tradicional procissão marítima está prevista para às 16h, saindo da Capela de São Pedro, no Porto da Aldeia, em direção ao píer central da Praça Hermógenes Freire da Costa. Vão participar os barcos que já estão devidamente cadastrados. Do píer, a imagem de São Pedro seguirá em procissão terrestre à Matriz Histórica de São Pedro, onde será realizada a missa às 18h, que comemora também o aniversário de ordenação de sacerdotal do Padre Nelson.