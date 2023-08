Final de semana em Iguaba Grande terá competição com as equipes de Judô, Jiu Jitsu e Basquete

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da secretaria de Esporte, fará no final de semana mais uma intensa programação. No sábado (5), o Judô de Iguaba irá novamente disputar, agora com a equipe do Professor Paulo Canellas. Já a equipe de Jiu Jitsu, do Professor Leonardo Siqueira, irá para Araruama competir. No domingo (6), quem nos representará é a equipe do Basquete Iguaba que irá até São Gonçalo para mais um jogo da Liga Estadual de Basquete Amador. A vitória leva o time direto aos playoffs.



No último final de semana, as artes marciais foram o grande destaque. A equipe de Judô, do Professor Derlan, trouxe para Iguaba 15 medalhas, pela 18ª Copa Cabo Frio de Judô. O time sub 10 da equipe Sport7 Iguaba, liderado pelo Professor Yuri, também representou Iguaba subindo no lugar mais alto do pódio no campeonato Rio Bonito Soccer Cup, onde venceu a final contra o time da casa por 6×2.

Hoje, a secretaria de Esporte oferece gratuitamente aulas nas modalidades de: Futebol de Campo, Futsal, Vôlei, Futevôlei, Basquete, Frescobol, Vela, Judô, Jiu Jitsu, Capoeira, Taekwondo, Karate e Muay Thai e, assim tem feito história na Região dos Lagos. Além disso, a pasta está trabalhando em mais dois novos projetos. No total já são 1300 alunos inscritos, com cerca de 950 alunos ativos.