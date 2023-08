Valão de Cem Braças, em Búzios, será totalmente fechado

As obras do Valão de Cem Braças retornaram após a implantação da rede separativa de esgotamento sanitário, que passava pelo Rancho Mutã e desaguava na praia. Ela foi direcionada para a Estação de Esgoto da Prolagos. Ao todo, são mais de 730 metros de valão que serão totalmente fechados.



E hoje, o prefeito Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, acompanharam a obra que, além de acabar com os alagamentos, faz parte do projeto de saneamento básico, que visa alcançar a meta zero de esgoto no município.

A segunda etapa do projeto engloba duplicação da rua Casuarina, com estacionamento em ambos os lados, além de calçadão e ciclovia.