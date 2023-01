Funcionário da Prolagos é chamado de ‘macaco’ durante o trabalho em Búzios e argentino termina preso

Um homem branco, que é argentino e morador de Armação dos Búzios foi preso na manhã desta quarta-feira (11) depois de chamar um funcionário da Prolagos, que é negro, de “macaco”.

De acordo com a concessionária de água e esgoto na região, o colaborador foi vítima de injúria racial durante o exercício de suas atividades em uma loja na cidade.

A empresa acionou a polícia e o morador foi encaminhado para a delegacia. De acordo com a polícia, por se tratar de um argentino, a Polícia Civil notificou o consulado da Argentina no Brasil.

A Prolagos emitiu uma nota para manifestar “repúdio contra qualquer atitude que ofenda a dignidade humana, como a que ocorreu com um de seus profissionais na manhã desta quarta-feira […] A empresa jamais irá tolerar qualquer ação discriminatória e de agressão”.

A conduta é considerada crime pelo artigo 140 do Código Penal e a pena é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Ainda em nota, a concessionária disse que presta todo o apoio jurídico ao colaborador e que reforça o compromisso com o combate ao racismo e com a promoção de diversidade em seu quadro de funcionários. Por meio do programa de igualdade racial “Respeito Dá o Tom”, a Prolagos promove equidade nas oportunidades de acesso à empresa, incentiva o crescimento profissional dos colaboradores que se autodeclaram pretos ou pardos e realiza ações de conscientização para ajudar a construir uma sociedade mais justa e diversa.