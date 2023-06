Gabi Yamaguchi de Cabo Frio é bicampeã brasileira de jiu-jitsu No Gi

Atleta também conquistou medalha de prata no campeonato com kimono

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (com e sem kimono), realizado no fim de semana, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio Janeiro, revelou mais uma vez o potencial da atleta cabo-friense Gabi Yamaguchi. A menina, de apenas dez anos de idade, agora é bicampeã brasileira No Gi (sem kimono) e vice-campeã brasileira com kimono. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO).

Gabi é faixa cinza no jiu-jítsu e com essas duas vitórias ela soma 39 títulos, sendo seis cinturões e 33 medalhas: 25 ouros, cinco pratas e três bronzes.

“Estou muito feliz, principalmente com esse bicampeonato. É muito bom colher os frutos das sementes que planto de dedicação. Não é e nunca será fácil, mas vale a pena o empenho para alcançar todos esses pódios. O trabalho não para e só mostra que eu preciso me esforçar cada vez mais para alcançar os meus objetivos”, disse a lutadora mirim.

Moradora do bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, Gabi faz parte do Projeto de Inclusão Social Lutando com Educação. Os treinos acontecem no Centro Educacional Bessa e Barreto, no bairro Jardim Caiçara, escola em que cursa o 5º ano do Ensino Fundamental. A campeã também representa a Equipe Sid Jacintho.

Gabi no Mundial em Abu Dhabi

Nas competições locais e nacionais, Gabi já mostrou que não entra no tatame para brincadeira. Apesar da pouca idade, ela já sonha com o Mundial de Jiu-Jítsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, cidade conhecida como a capital do esporte no mundo. A viagem é em novembro deste ano e o valor com passagem e hospedagem é alto. Por isso, você pode ser um patrocinador desse sonho.

Quem desejar ser um impulsionador da vida esportiva da atleta, basta contribuir com qualquer valor. A ajuda é bem-vinda de pessoas físicas e jurídicas por meio da conta bancária: Banco Itaú – agência 7913/conta poupanças 07776-9/500 ou através do Pix – chave CPF: 169.413.617-51, em nome da atleta – Gabriella Lacerda Yamaguchi. Outras informações por meio do telefone: (22) 9.9820-3173 – Géssica Lacerda.

Para acompanhar a atleta e ficar por dentro das competições basta acessar o Instagram (@gabiyamaguchi.bjj).