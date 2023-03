Glória Maria ganha nome de rua em Búzios, onde tinha casa

A jornalista Glória Maria será homenageada pela cidade de Búzios. A Rua Jamelão, onde ela tinha uma casa, vai receber o nome de “Rua Jornalista Glória Maria”.

A rua no bairro de Geribá ganhou o nome do ícone do telejornalismo brasileiro por meio do Decreto Municipal n° 2.118, do prefeito Alexandre Martins (Republicanos), publicado no dia 17 de fevereiro em Diário Oficial.

A alteração do nome da via, segundo o documento, ocorreu considerando o dever do Poder Executivo “de realizar homenagens cívicas, bem como elaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do município”.

As idas de Glória para a Região dos Lagos foram frequentes por um tempo. A jornalista chegou a compartilhar, em 2020, registros nas praias de Búzios ao lado do amigo, o treinador Renato Gaúcho, revelando que os dois eram vizinhos na cidade.

A jornalista também fez viagens à cidade com as filhas Laura e Maria, e publicava registros dos passeios em família.