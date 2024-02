Inauguração da Escola Bilíngue com Orientação em Gastronomia e Hotelaria e show com Xande de Pilares vão marcar o aniversário de Araruama

Araruama vai completar 165 anos de emancipação política-administrativa no dia 06 de fevereiro. O município vive um momento histórico; um verdadeiro salto no desenvolvimento econômico e social.

Para estimular ainda mais esse crescimento e comemorar o aniversário da cidade, a Prefeitura vai realizar a inauguração de grandes obras.

Entre elas, no dia 06, será entregue a Escola Bilíngue Municipal com Orientação em Gastronomia e Hotelaria, às 10h no Parque Hotel, ao lado do Botânico das Asas. A escola atenderá 180 alunos a partir do 6º ano, com sistema de ensino integral.

Os alunos iniciam no 6º ano e vão terminar o 9º ano falando o inglês fluentemente e com expertise em gastronomia e hotelaria.

As comemorações continuam na parte da noite na praça Menino João Hélio, no centro, com os shows musicais.

A abertura será às 19h com a cantora Laís Alfradique.

E mais tarde, às 21 h, com grande show do cantor Xande de Pilares, que promete levantar o público com sucessos do samba.