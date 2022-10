Inscrições para a Meia Maratona de Cabo Frio seguem até 24 de outubro

O mês de aniversário da cidade de Cabo Frio vai começar com muito esporte para a população. No dia 6 de novembro, a partir das 7h30 da manhã, será realizada a Meia Maratona, em que os participantes vão percorrer as ruas do município em três percursos diferentes: 5, 10 e 21 km. A prova será disputada nas categorias masculino e feminino, com troféus para o primeiro ao terceiro colocados, no geral, e medalha para todos os participantes.

As inscrições acontecem até o dia 24 de outubro e podem ser realizadas por meio do site: https://www.ticketsports.com.br/e/meia-maratona-de-cabo-frio-2022-33641. O kit tradicional terá direito a camiseta; número de peito; sacola; medalha e chip de cronometragem. Já o kit premium terá camiseta; número de peito; sacola; medalha; squeeze; viseira e chip de cronometragem

O percurso de 5km será para pessoas acima de 14 anos, com largada no bairro Algodoal, trajeto pela orla da Praia do Forte e retorno ao ponto inicial. Nos 10km, somente para praticantes acima dos 18 anos, a largada também acontece no mesmo ponto, passando pela orla da Praia do Forte, percorrendo até o bairro Portinho e voltando pelo mesmo local.

Já no percurso de 21 km, somente para atletas acima de 18 anos, a largada sai do bairro Algodoal, seguindo pela orla da Praia do Forte e passando pelo bairro Passagem. O caminho segue até o Portinho, indo para a Praia do Siqueira e retornando pelo mesmo trajeto até o ponto inicial.

O evento é organizado pela Santorini Produções e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabo Frio.