Jiboia e filhote de jacaré são resgatados pela Guarda Ambiental de Saquarema

No último domingo, 02 de abril, a Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada pelos prestadores de serviço da Prefeitura para o resgate de uma serpente. O local escolhido para abrigo pelo animal era no alto de uma árvore e, ao chegarem, os agentes avaliaram que a intervenção seria necessária, pois a árvore fica ao lado do muro de uma escola e para que não houvesse futuros transtornos para os alunos, a serpente, uma linda jiboia (Boidae), com 2,40m e 13kg, foi recolhida e levada para local seguro dentro de uma reserva ambiental.

Ainda no domingo, os agentes foram acionados por um munícipe do bairro de Jaconé, para fazer o resgate de um filhote de jacaré que foi identificado como sendo da espécie jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) que havia entrado no quintal de sua residência. Mais uma vez, o resgate foi feito considerando as normas de manejo para esse tipo animal que foi recolhido com cuidado e segurança e, posteriormente, reinserido na natureza, num local isolado e dentro do seu nicho ecológico para que se desenvolva com segurança.

A Secretaria Municipal de Segurança, através da Guarda Ambiental de Saquarema, destaca a importância que a nossa fauna silvestre tem no controle de pragas e equilíbrio ecológico e alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Ao avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 e do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.