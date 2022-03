Mulher de Búzios que estava desaparecida desde terça é localizada em Cabo Frio 

Nesta quarta-feira (23) uma ação conjunta realizada pelas secretarias de Segurança e Ordem Pública e Mulher e do Idoso localizaram em frente a rodoviária de Cabo Frio, uma moradora do bairro Rasa, que segundo a família estava desaparecida desde terça-feira (22), às 10h.

Segundo o Secretário interino de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Henrique, logo que a notícia foi veiculada nas redes sociais, as buscas foram iniciadas pelas equipes da secretaria, com apoio da Secretaria da Mulher e do Idoso.

“Após contado com o marido e a filha, pode-se perceber que se tratava de problemas conjugais, que a vítima, numa atitude de desespero, saio de casa sem dar informações do destino. Que a última localização do celular dela, mostrava um endereço na estrada da integração, porém, não obteve êxito, que através de informações de transeuntes conseguimos localizá-la”, explicou o secretário.

Ainda de acordo com a secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães, assim que a equipe da secretaria tomou ciência do desaparecimento de Alessandra Marins, entrou em contato com a família para acolher e dar suporte necessário no que tange seu serviço de atuação. Que a assistente social e a psicóloga acompanharam Alessandra no retorno para casa, que a mesma está sendo assistida pela equipe do Centro Especializado da Mulher (Ceam).

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informa que o centro de monitoramento do município, monitorou as últimas imagens da jovem Pâmela dos Santos, desaparecida no dia 11 de março. Desde então, integrantes da Romu e da GMA estavam em alerta, realizando rondas diárias pelo mesmo percurso que ela havia realizado logo após sair do trabalho na Rua das Pedras, e que, o centro de monitoramento do município, com câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade, permite a GCM lograr com êxito em atribuições que é pertinente ao Estado.

A Secretaria da Mulher e do Idoso, informa que a família da jovem Pâmela dos Santos está sendo assistida pela equipe do Ceam.