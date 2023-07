No primeiro dia pós defeso, pescadores de São Pedro da Aldeia capturam três toneladas de camarão

Os pescadores de São Pedro da Aldeia celebraram o fim dos três meses de defeso dos crustáceos na Laguna de Araruama. Com o respeito ao período de reprodução, a qualidade do pescado aumentou. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, nesta segunda-feira (03/07), foram capturadas cerca de 3 toneladas de camarão nos bairros da Ponta do Ambrósio, Baixo Grande, Mossoró, Porto da Aldeia e Poço Fundo, além da Praia do Siqueira.

O secretário-adjunto e responsável pelo Departamento de Pesca aldeense, Breno Bento dos Santos, destacou a importância do Defeso para os pescadores. “O período de defeso é uma etapa muito importante para a Laguna de Araruama. Conseguimos preservar as espécies e garantimos a qualidade do pescado, além disso, também ocorre a comercialização justa. A revisão da instrução normativa para separar o período do defeso do crustáceo foi crucial para termos um pescado de maior qualidade. Afinal, os períodos de reprodução dos peixes e crustáceos ocorrem em épocas diferentes. É uma vitória para os pescadores aldeenses”, declarou.

O período de defeso do camarão, quando é proibida a pesca, passou por alterações e agora acontece de 1º de abril a 30 de junho. A mudança, publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visa proteger a época de recrutamento do animal e possibilitar a pesca artesanal na Laguna de Araruama quando os camarões estiverem maiores. Antes, o período de defesa era o mesmo dos peixes, de 1º de agosto a 31 de outubro.