Nova Feira Cultural vai levar entretenimento para a Praia do Forte, em Cabo Frio

O fim de semana da Páscoa vai marcar o lançamento de um novo evento de cultura, arte e entretenimento em Cabo Frio. A Feira Cultural será realizada a partir desta quinta-feira (14) e vai até o domingo na orla da Praia do Forte, no trecho entre a Praça da Cidadania e a Rua 13 de Novembro. A programação é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com o Shopping Park Lagos.

A edição piloto terá comércio de artesanato, plantas e itens diversos, além de praça de alimentação.

A secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito, destacou o fortalecimento da produção artesanal cabo-friense com a chegada de mais uma feira na cidade.

“A nova feira demonstra o nosso empenho em promover cada vez mais os produtos feitos em Cabo Frio. Em nossos eventos a ideia é sempre de integrar o artesanato, a produção agrícola e os talentos musicais e artísticos em geral da nossa cidade. Além disso, temos a ideia de fomentar bons eventos também na Praia do Forte, nosso principal ponto turístico, e que passará a ter uma programação de alta qualidade com a nova Feira Cultural”, destaca a secretária.

Pela parceria na produção do evento, o Shopping Park Lagos vai fornecer as barracas padronizadas para os expositores, assim como já acontece com a Feira do Produtor Rural que é realizada mensalmente no centro comercial.

“Buscamos sempre valorizar, reconhecer, divulgar e nos aproximar de tudo que se refere à cultura e à tradição da cidade. Esperamos que, apoiando a Feira Cultural com as barracas para a exposição dos produtos, a gente consiga dar ainda mais visibilidade aos artistas cabo-frienses, além de incentivar outros eventos nesse estilo”, explica o superintendente do Shopping Park Lagos, Ricardo Rodrigues.