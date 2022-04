Prefeito de Cabo Frio retira obrigatoriedade de uso de máscara em vias públicas 

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, retirou a obrigatoriedade para o uso de máscaras em vias públicas, espaços abertos e praças de alimentação no município. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial na noite desta terça-feira (12). Com a medida, a obrigatoriedade do uso de máscaras segue em vigor somente para locais fechados, como estabelecimentos comerciais.

A decisão foi tomada após um encontro do prefeito com o chefe de Gabinete, Mirinho Braga, nesta terça no Complexo Hospitalar de Niterói, onde o chefe do Executivo cabo-friense se recupera de um procedimento médico realizado na última sexta (8).

A medida libera também que bares e restaurantes localizados em shopping centers tenham ocupação de até 100% da capacidade.

Entre os motivos para a retirada da obrigatoriedade das máscaras em espaços públicos estão o aumento dos índices de vacinação contra a covid-19, a diminuição dos casos de coronavírus e a queda continuada na quantidade de óbitos e na ocupação de leitos por pacientes com a doença em Cabo Frio.

Segundo a Secretaria de Saúde, a ocupação de leitos por pacientes com covid-19 está zerada nas enfermarias públicas do município há 35 dias, e nas Unidades de Pacientes Graves (UPGs) há 19 dias. Além disso, há 24 dias nenhuma morte é registrada pela doença em Cabo Frio. A taxa de positividade entre os testes para a covid-19 realizados na última semana foi em torno de 1%.