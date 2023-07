Nova praça é inaugurada em Búzios

A Prefeitura de Búzios realizou mais uma inauguração. Desta vez, a população do bairro Vila Verde foi beneficiada com a transformação do antigo campinho de areia em uma praça com quadra de grama sintética, espaço infantil, academia adaptada para a terceira idade e ainda brinquedos adaptados para pessoas com deficiência. A Prefeitura também entregou aos moradores de Vila Verde as Ruas 28 e da Assembleia, totalmente pavimentadas e a iluminação da Rua 15 totalmente substituída por lâmpadas de led.

A nova praça, que também conta com rampas de acesso, recebeu o nome do Vereador Jair Pereira Gonçalves, popularmente conhecido como Jajaia. Ele atuou no legislativo buziano durante a primeira legislatura, de 1997 a 2000 e, de acordo com a família, sempre lutou muito pelo município de Búzios.

O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, participou da inauguração junto com a família do homenageado e diversas autoridades municipais. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo Municipal ressaltou a importância do legado de Jajaia para o bairro Vila Verde e município como um todo. O prefeito também se disse muito feliz por mais essa conquista do município realizada em sua gestão: “Essa praça superou as expectativas. Aqui teremos academia do idoso, escolinha de futebol, funcional para mulheres e também o Esporte na Praça, que é um programa do nosso governo. Essa não será uma praça estática, será uma praça em movimento e ocupada pela população do bairro”, disse o prefeito.





O Vice-prefeito e Secretário de Obras, Miguel Pereira, disse durante sua fala que se sente muito privilegiado por participar da entrega de uma praça de altíssima qualidade no bairro de Vila Verde. De acordo com ele, o local onde a prefeitura realizou mais uma grande obra necessitava da atuação do município há mais de quinze anos e foi durante a gestão do prefeito Alexandre Martins que isso se concretizou “A população de Vila Verde após anos de espera pode ter agora uma praça bem feita, construída com mão de obra local e pronta para ser usada por todos. A Praça é pensada para garantir acessibilidade, com brinquedos adaptados e rampas de acesso. É uma obra completa”, destacou.

Ainda durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Alexandre Martins anunciou mais uma obra que a prefeitura realizará em breve no bairro Vila Verde: uma nova creche, que beneficiará as famílias da localidade. De acordo com ele, a ideia é que o município adquira um imóvel já construído para garantir a entrega o mais rápido possível para a população.