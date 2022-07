Novo projeto urbanístico vai completar ligação da Rua Tamoios, no Centro de Cabo Frio 

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou, nesta quarta-feira (20), o processo de desapropriação de imóveis com a finalidade de concluir a ligação viária da Rua Tamoios, no Centro da cidade, com a Avenida Antônio Feliciano de Almeida.

Equipes da Prefeitura iniciaram as ações para desobstrução e retirada de materiais da Rua Tamoios, com um mutirão de limpeza, para posterior identificação dos imóveis. As ações continuam nesta quinta-feira (21).

O decreto para desapropriação, de n° 6878, foi assinado pelo prefeito José Bonifácio, e publicado no Diário Oficial do Município.

“O plano viário da cidade contempla, há décadas, a abertura dessa importante via pública. Chegou a hora de cumprir esse plano. Os proprietários de imóveis nessas áreas serão procurados por representantes da Prefeitura, para realizarmos um acordo de indenização”, afirmou o prefeito José Bonifácio.