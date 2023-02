O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

Cabo Frio

O cantor Luis Miguel, que participou do The Voice Kids, é a grande atração da edição comemorativa de dois anos da Feira do Produtor Rural de Cabo Frio, que acontece neste sábado, no estacionamento do Shopping Park Lagos.

O evento contará com a presença dos produtores rurais do município, além da feira de adoção de animais do Canil Municipal. A edição especial de dois anos acontece das dez da manhã, às cinco da tarde.

Búzios

A Câmara de Búzios foi notificada, ontem, da decisão judicial do Juiz Raphael Baddini de Queiroz, que determinou a realização de nova eleição da mesa diretora no prazo de trinta dias. A informação é do presidente do legislativo buziano, vereador Rafael Aguiar.

Em nota o presidente diz discordar da decisão judicial, tendo em vista o respeito recorrente ao princípio da separação dos poderes, ao processo legislativo e a Constituição e afirma que oportunamente apresentará o recurso cabível e que acredita que a decisão será reformada, uma vez que todo o devido processo legislativo foi cumprido. O juiz determinou o afastamento dos integrantes da mesa eleitos em maio do ano passado e prorrogou por trinta dias o mandato da Mesa Diretora eleita para o 1o biênio até a nova eleição, sob pena de multa de cinco mil Reais por dia em caso de descumprimento da decisão.

São Pedro da Aldeia

Rola no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia que o conhecido Mala está metendo a língua no vereador Jean Pierre. Aliás, não é bom convidá-los para a mesma festa. O que pode está acontecendo?

Araruama

O primeiro ministro Chiquinho da Educação foi ao Maracanã ver o clássico vovô, Botafogo e Fluminense. O moço saiu muito feliz, porque é botafoguese, mas prefeita Lívia não gostou resultado. Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Botafogo. No final, segundo o Sombra, tudo acabou em festa.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Alan Rodrigues, Luciano Silva e o chefe de gabinete Fabinho Costa, estão em Brasília. O Sombra viu os três agarrados com deputado federal, Gutemberg Reis. É muito amor!

Arraial do Cabo

A obra do Pronto Socorro de Figueira segue a todo vapor. Nesta quarta-feira (1), as equipes trabalham na concretagem da laje do primeiro pavimento com concreto. A próxima etapa será a colocação dos pilares da parte superior, da alvenaria do térreo e do muro externo. A Unidade de Saúde vai contar com sala de raio X, sala vermelha e amarela para adultos e crianças, sala de odontologia, consultório médico e de emergência, sala de vacinação e medicamento, sala de sutura, fisioterapia, assistência social, além de sala de gesso, sala de isolamento e posto policial. O prédio também vai contar com acessibilidade em toda a estrutura, incluindo banheiros e elevador acessíveis.