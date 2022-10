O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

São Pedro da Aldeia

A triatleta Raquel Costa, de São Pedro da Aldeia, conquistou uma vaga no Panamericano Júnior de Montevideo no Uruguai e vai representar a Região dos Lagos no final do mês de outubro. A jovem viaja no dia 26 e volta dia 31, acompanhada do pai. Boa sorte para nossa atleta e quem quiser ajudar nos custos, pode fazer um pix. A chave é número de celular (22) 981290112.

Iguaba Grande

O Projeto Cidadão Participativo, da prefeitura de Iguaba Grande, está inscrições abertas. Serão 100 vagas para jovens de 16 a 24 anos do município. O objetivo é incentivar os primeiros passos no mercado de trabalho, onde passarão por três meses de capacitação e depois atuarão nos setores da prefeitura e fórum, recebendo um auxílio financeiro mensal no valor de meio salário mínimo, durante nove meses. Para se candidatar é necessário estar matriculado em alguma rede de ensino, seja ela pública, estadual ou privada, e estar frequentando regularmente. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Iguaba. As inscrições podem ser feitas de forma online, no mesmo site

Cabo Frio

De acordo com o setor de turismo de Cabo Frio, a previsão de ocupação do terminal de ônibus durante a tradicional “Semana do Saco Cheio”, é de lotação de, pelo menos, 90%. A capacidade máxima permitida no Terminal é de 140 veículos. Já para rede hoteleira, de acordo com a Associação de Hotéis de Cabo Frio, a ocupação chega a 80%. A expectativa da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer é que o município receba cerca de 470 mil visitantes no período de 8 a 15 de outubro.

Arraial do Cabo

Na próxima sexta-feira, dia 14, uma equipe de profissionais do projeto Nutrindo o Esporte estará na Praça do Guarany, em Arraial do Cabo, das 9h às 17h, realizando a pesagem e aferição de pressão arterial em troca de 1kg de alimento não perecível. O evento faz parte das atividades do Dia da Alimentação, comemorado em 16 de outubro, e os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade

Búzios

Pela primeira vez Búzios sediará um campeonato Estadual de Stand-Up Paddle, o Búzios Paddle Festival. O evento acontece neste sábado (15), a partir das 7h30, com largadas das praias de João Fernandes até Manguinhos e do Canto até Manguinhos . O evento é organizado pela Federação de Stand Up-Paddle do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura. Também terá SUP técnico na praia de Geribá, em frente ao Fishbone, a partir das 12h. O campeonato reúne amantes do SUP, Canoas Havaianas e admiradores, além de categorias para iniciantes e profissionais. Haverá sorteio de três pranchas entre os participantes. As inscrições acontecem no site da Federação.

Araruama

Nesta quarta-feira (12), Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, vai realizar a 27ª Cavalgada em louvor à Nossa Senhora Aparecida. A saída dos cavaleiros e amazonas será na Igreja São Sebastião, às 11h, com destino ao campo do Zé Mineiro. Durante todo o percurso os fiéis vão levar uma linda imagem de Nossa Senhora, em louvor e agradecimento à mãe de Jesus, por todas as graças recebidas.