O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Cabo Frio

O cantor Péricles, a banda Melim e a cantora Tereza Cristina são as grandes atrações da festa de aniversário dos 407 anos de Cabo Frio. A prefeitura também está contratando o cantor Geraldo Azevedo, mas não informou se o show dele também fará parte da programação de aniversário da cidade. Os shows vão custar aos cofres públicos pouco mais de R$ 550 mil Reais. De acordo com o Portal da transparência da prefeitura, o show do sambista Péricles é o mais caro. A prefeitura vai pagar R$ 200 mil pela apresentação. A banda Melin, formada pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo Melim, está sendo contratada por R$ 120 mil. A cantora Tereza Cristina vai receber R$ 85 mil pela apresentação. O cantor Geraldo Azevedo tem contrato estipulado em R$ 150 mil.

Arraial do Cabo

Os cantores Aline Brasil e Tiee são as gandes atrações da festa da Padroeira de Arraial do Cabo, Nossa Senhora dos Remédios, que terá ainda, Nada Igual e Gabiel Fiorito, além de barraquinhas, passeio ciclÌstico e procissão. A programação religiosa começou ontem com a visita da imagem peregrina, coroação da santa e o início da novena. No próximo, sábado, tem procissão luminosa para o Estádio, Missa Campal e a abertura dos shows com Gabriel Fiorito.

No Dia da Padroeira, 18 de outubro, terça-feira, a cidade vai acordar com repicar de sinos e queima de fogos.

Iguaba Grande

Iguaba Grande recebeu ontem seis novos Ônibus comprados para o transporte escolar. Os veículos de 44 lugares e com acessibilidade, começam a rodar ainda esta semana e vão atender aproximadamente, 4.600 alunos. São cinco Ônibus de porte médio e mais um micro-Ônibus para atender, exclusivamente, os alunos de acessibilidade. Com essa nova aquisição a frota escolar passa a ter um total de 15 veículos.

São Pedro da Aldeia

Os suplentes de vereador Jorginho e Sodré estão de olho nas cadeiras da Câmara de São Pedro da Aldeia. Aliás, a Sub-oficial Fabiana espera, com calma, também ocupar uma cadeira. Por enquanto, nada de oficial, apenas fofoca no canhão. Agora é só aguardar.

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que vereador Carlos Alberto, o Russo, está muito decepcionado com a votação que teve na eleição. O motivo seria gasto de muita energia, mas, muita energia, durante toda campanha. Na Câmara, tem gente querendo saber onde Russo conseguiu tanta energia.

Búzios

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda de B ̇zios apreendeu, ontem, dois cães da raça pitbull que estavam soltos numa rua da Baía Formosa. Os guardas faziam ronda pelo bairro, quando foram abordados por moradores da localidade, relatando que os os dois cachorros estavam soltos em uma rua próxima e que a vizinhança estava com medo de sair de casa já que os animais estavam sem coleira.