O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 17

Iguaba Grande

Os vereadores Elifas Ramalho, Alan Rodrigues e Luciano Silva, vão se reunir hoje à noite para fazer um churrasco. O motivo: torcer pelo Fluminense, que vai enfrentar o Fortaleza. Dos três, só dois torcem pelo Fluminense, Elifas e Luciano. Alan é torcedor do Vasco, mas prometeu não “secar” os amigos. Na cidade o que se fala é que os três formam o Trio Ternura.

Araruama

O suplente de vereador Rodolfo Buda recebeu a visita do suplente de vereador de Cabo Frio, em Araruama. Segundo informações, Atila da Ótica foi até Araruama para saber como Buda conseguiu tirar o Pastor Sérgio Murilo da cadeira de vereador. Pelo visto, o advogado Paulo Mazei, que assiste, Buda, vai ser contratado por Átila da Ótica. Agora é só esperar.

Atila, Buda e Valdir Aguiar

Arraial do Cabo

Estava marcado para sexta-feira (19), um comício na Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio, com a presença do governador, Cláudio Castro e o deputado Dr. Serginho. Contudo, devido a previsão de mau tempo, o evento teve que ser adiado. Na Praça do Guarani, o que se falava é que o prefeito, Marcelo Magno, já tinha preparado um ônibus para levar o galerão para Cabo Frio. De olho na urbanização de Monte Alto, ele queria a marcar presença com um grande número de cabos eleitorais no evento. Em breve, uma nova data será divulgada.

Búzios

Búzios vai celebrar a diversidade neste dim de semana. A sétima edição do “Pride Búzios”, que acontece de sexta a domingo na Praça da Ferradura e contará com atrações culturais, a gastronomia, artesanato, shows e negócios. O evento e voltado para diversidade LGBTQIA+ e terá atrações diversificadas para o público, entre elas, a cantora pop Lorena Simpsone os cantores Piettro, Beni Falcone, e da drag Gabrielly Rodan além de Djs. De acordo com o gerente de turismo e idealizador do projeto Fernando Bertozzi, o Búzios Pride promete movimentar a economia local já que atrai um grande público para a cidade, Bertozzi espera turistas de todo Brasil para desfrutar do que há de bom na cidade e celebrar a diversidade num fim de semana cheio de atrações.

Cabo Frio

Um protesto por justiça vai marcar, na próxima sexta- feira, um mês do trágico acidente na avenida Assunção, no centro de Cabo Frio que matou Rhuan Costa e Leohan Marques, o Léo. A mãe de Rhuan, Veronica de Souza, que organiza a manifestação em frente a delegacia, ainda aguarda o resultado da perícia e que as investigações da polícia para esclarecerem as circunstâncias da morte dos dois rapazes e garante que não vai deixar o caso cair o esquecimento. Veronica contesta a versão de acidente e diz ter testemunhas que viram o motorista do Honda, Luciano de Matos Carvalho Junior, em perseguição aos dois rapazes após um desentendimento entre eles.

São Pedro da Aldeia

A Corrida Morada da Aviação Naval vai comemorar os 106 anos da Aviação Naval no próximo domingo. Os competidores devem levar um quilo de alimento não perecível para a retirada do kit no sábado entre dez da manhã e seis da tarde ou ou no domingo, entre 6 e 7 da manhã, na Praça do Canhão. A prova tem percurso de 6km, com largada na Praça do Canhão, às 8h, e chegada dentro da Base Aérea Naval.