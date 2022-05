 O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Arraial do Cabo

Rola na Praça do Guarani que o ex-vereador Beço da Pitangueira tá soltinho no governo do prefeito Marcelo Magno. Trabalhando no Porto de Arraial, dizem que Beço só quer ficar perto de MM. Bobo não galo!

Iguaba Grande

A eleição da mesa diretora da Câmara de Iguaba Grande está prevista para depois da eleição, mas já tá dando o que falar nos bastidores da política da cidade. Pelo que se ouve na Praça Edila Pinheiro, o nome do presidente sai do grupo do prefeito. O vereador Junior Bombeiro anda dizendo que não abre mão de ser candidato. Resta saber se vai ser o escolhido do “rei”.

São Pedro da Aldeia

Os moradores de São Pedro da Aldeia que tenham interesse em conhecer a história dos patrimônios culturais do Centro Histórico da cidade tivera

a chance de participar de um passeio especial nesta quarta-feira. O circuito histórico foi conduzido pela educadora patrimonial Elizabeth Franco, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Cabo Frio

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, definiu a nova data para os shows do palhaço Topetão e do cantor de pagode Vitinho. As apresentações acontecem dia 22 de maio, domingo, às 16h e às 18h, no estacionamento do centro comercial. Os ingressos para os shows, anteriormente programados para o dia 15 de maio, continuam valendo. Quem optar pelo reembolso da apresentação do cantor Vitinho deve procurar o stand montado próximo ao Espetto Carioca, hoje, a partir das 14h.

Búzios

A Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios realizará no próximo dia 26 de maio, uma tarde com cinema e pipoca no Cine Bardot, na Travessa dos Pescadores, 88, no Centro. A primeira sessão começa às 15h, com 60 vagas disponíveis. O objetivo é proporcionar um momento de integração, lazer e descontração aos idosos da cidade ao longo de uma tarde no Cine Bardot. Para garantir a sua vaga entre em contato com a Secretaria da Mulher e do Idoso por meio do telefone: (22) 99932-3958.

Araruama

O vereador Elói Ramalho está buscando o apoio dos deputados Leo Vieira, estadual, e Gutemberg Reis, federal, para reativar o DPO de Morro Grande. Mesmo não sendo atribuição da Prefeitura de Araruama, a prefeita Lívia de Chiquinho, segundo, Ramalho, já teria se colocado a disposição para o que for necessário. No entendimento político quem ganha é o povo.