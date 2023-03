O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 09

São Pedro da Aldeia

Festa no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia. O motivo: a aprovação das contas do ex-prefeito Cláudio Chumbinho. O placar foi de 7 a 3. Os vereadores, Jean Pierre, Mislene de André e Márcio da Rua do Fogo, voltaram contra as contas de Chumbinho, o restante à favor.

Araruama

Ontem no Dia Internacional da Mulher e as servidoras de Araruama tiveram uma noite memorável com a Cerimônia Troféu Mulher de Ouro 2023. Na ocasião, as homenageadas serão grandes mulheres que se destacam com garra e determinação, fazendo história. “Nós mulheres temos o poder de transformar! Através de atitudes vamos escrever a nossa história”, disse a prefeita Livia de Chiquinho.

Arraial do Cabo

Os moradores das comunidades do Morro da Cabocla e Prainha ligaram para a Rádio Litoral FM, durante o Programa Bom Dia Litoral, na manhã desta quinta-feira (09), para reclamar da falta de transporte. A van social não estava circulando. Segundo alguns moradores, o motorista teria pedido demissão por ter sido ameaçado. Agora é aguardar o pronunciamento do governo municipal e das autoridades policiais. Sendo verdade, que venham agir em nome do povo.

Búzios

Búzios está participando de uma das maiores feiras de turismo do mundo, a ITB Berlin 2023, na Alemanha. O evento começou terça-feira e termina hoje. São três dias em que profissionais de mais de 160 países, entre eles o Brasil, expõem seus produtos e destinos turísticos para o mundo. Quem representa Búzios é o subsecretário de Eventos Alessandro Lacerda. Ele faz parte da equipe da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio. O estande da Setur-RJ/TurisRio conta com 60 metros quadrados e apresenta uma experiência imersiva com imagens das 92 cidades do estado, entre elas, Búzios.

Cabo Frio

Foi inaugurada, ontem, a nova unidade do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, em Tamoios, que se chama Rosa da Farinha, em homenagem à antiga moradora quilombola e líder sindical Rosa Geralda da Silveira. A solenidade, realizada neste Dia Internacional da Mulher, integra a programação do governo municipal referente ao Mês da Mulher. O neto da ativista, Wellington Silveira, também participou da inauguração e agradeceu a consideração em batizar o equipamento com o nome da avó. O prefeito José Bonifácio esteve presente no evento e destacou a importância da política pública de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e a proteção àquelas cujos direitos foram violados.

Iguaba Grande

O vereador Luciano Silva disse que não é verdade que ele estaria de malas prontas para secretaria de Turismo de Iguaba. O mesmo diz a pasta está em boas mãos e vai continuar trabalhando pelo povo na Câmara. Dizem que o vereador Alan Rodrigues, amigo fiel de Luciano, já estava chorando com a notícia.