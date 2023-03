Projeto “Trilhas Históricas de Cabo Frio” abre inscrições no município

Com o intuito de proporcionar o conhecimento do patrimônio histórico e cultural do município aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai promover o projeto “Trilhas Históricas de Cabo Frio”. As atividades serão realizadas por meio da Coordenadoria de Projetos e Programas, em parceria com a Coordenadoria de Formação Continuada da pasta.

Inicialmente, o projeto vai oferecer uma formação virtual a todos os profissionais da Rede, tendo como foco a sensibilização de professores e alunos, do 4º ao 9º ano de escolaridade do Ensino Fundamental.

As inscrições já estão abertas e acontecem até o dia 16 de março, por meio do link https://forms.gle/vBG3smkKtV9ru5Xy8. As aulas serão realizadas nos dias 20 e 21 de março, das 18h30 às 20h30.

Após a formação teórica, os docentes podem dar continuidade e se inscreverem para a parte prática, no período de 22 a 28 de março, por meio de link que será enviado para o e-mail de todos os participantes da formação.

Os 40 primeiros inscritos visitarão os principais monumentos históricos de Cabo Frio, com orientação técnica e condução fornecida pela Secretaria de Educação. Os que excederem a esse quantitativo podem participar, desde que utilizem seus próprios meios de transporte.

Após a visita guiada, os docentes devem elaborar projeto pedagógico a ser desenvolvido nas unidades escolares. Dos projetos apresentados, quatro deles serão selecionados, levando-se em conta os seguintes requisitos: o conteúdo; se contempla, ao menos, três componentes curriculares descritos no projeto; se contém os elementos textuais (introdução, justificativa, objetivos gerais e específicos, metodologia, resultados esperados e bibliografia); e se possui como tema o conteúdo desenvolvido nas formações continuadas dos dias 20 e 21 de março.

Os trabalhos selecionados darão continuidade ao projeto, sendo aplicados nas unidades escolares, e após o desenvolvimento um relatório deverá ser apresentado contendo fotos, objetivos alcançados, resultados e discussões finais.

Os alunos vivenciarão a culminância dos projetos, levados para visitas guiadas aos monumentos trabalhados, em data a ser agendada pela Secretaria Municipal de Educação.