O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

Búzios

A juiza em exercício de Búzios, Maíra Veiga de Oliveira, proibiu a ex-vereadora Gladys Nunes de realizar publicações que façam qualquer menção ao prefeito Alexandre Martins ou a Câmara, sob pena de crime de desobediência. A magistrada atendeu a pedido do procurador geral da prefeitura, Thiago Ferreira, que acusa Gladys de propagar discursos de Ódio e intolerância, postagens inverídicos, caluniosas e, de acordo com ele, assustadoramente ofensivas. O procurador chama a ex-vereadora de fabricante hollywoodiana de Fake News e a página dela no Facebook de Tribunal de Inquisição Virtual, utilizado doentiamente para perseguir o prefeito. A ex-vereadora, numa rede social, classificou a decisão de censura, disse que não critica o goveno Alexandre Martins, apenas cobra e ressalta que sem a crítica a demoracia é terra infértil.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, representaentes da Assembleia Legislativa, vereadores, além de quiosqueiros das Praia da Conchas e moradores do Peró participaram da reunião que vai discutir a demolição de seis quiosques e da Cabana do Pescador.

O encontro foi convocado pelo presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio e coordenador regional da secretaria e Estado de Turismo, Carlos Cunha. O objetivo foi buscar alternativas que reduzam o impacto social das demolições, dos quiosques, que devem afetar 120 famílias.

Arraial do Cabo

Não é bom negócio convidar os vereadores Chuchu e Ayron Freixo para a mesma festa. Os dois estão em rota de colisão na Câmara. Na última sessão, quando o vereador, Chuchu fez críticas à saúde do município, Ayron Freixo, mesmo não sendo líder do governo, fez defesa. Foi quando Chuchu ficou bravo ao ponto dezir para o nobre colega: “O que o senhor quiser eu topo”. Alguém teria gritado: “calma valente”.

Iguaba Grande

O chefe de gabinete do prefeito Vantoil Martins, o Fabinho Costa não tem parado. O moço, segundo informações, acorda cedo, passa para o café em várias padarias e depois vai para a prefeitura. Pelo visto, o estágio é em ritímo intensivo.

Araruama

Em Araruama, além da lista de pré-candidatos a prefeitura para em 2024, surgiu a lista de vice. A lista está na Praça com os nomes: Cláudio Barreto, Cláudia Barreto, Júlio César Coutinho e Thiago Moura.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, pouco fica em seu gabinete. Com várias obras pelo município, tem faltado tempo para visita-lás. Na verdade, a equipe do governo de Fábio do Pastel anda festejando a boa fase do prefeito.