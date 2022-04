O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 28

Arraial do Cabo

Uma Exposição de Veículos Antigos vai acontecer na Orla da Praia Grande, de sexta a domingo, vai reunir verdadeiras joias sobre rodas das décadas de 70, 80 e 90 . O evento espera mais de 2 mil pessoas para ver de perto cerca de 200 veículos antigos com mais de 30 anos de fabricação, que estarão na exposição, entre eles, carros, motos, bicicletas e vespas. A exposição de carros antigos, que terá venda de souvenirs e um palco com apresentação de DJ e o evento está sendo retomado depois de dois anos suspensa devido as restrições impostas pela pandemia. A última edição aconteceu em 2019.

São Pedro da Aldeia

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, inaugura as seis e meia da tarde, a exposição coletiva de artes “Expressão em Cores”, assinada por artistas do atelier Diangelo que ministra aulas de pintura desde 2003. Mais de 30 obras em Óleo sobre tela estarão expostos no mostra durante todo o mês de maio. Todas as obras foram criadas pelos artistas na pandemia. Nascido e criado em São Pedro, Diangelo já expôs em toda a região, na Europa e até no Japão.

Cabo Frio

A passagem da vice-prefeita, Magdala Furtado, na prefeitura como prefeita interina foi meteórica, mas assustou alguns secretários. Dizem que a moça queria um relatório da Comsercaf com os gastos da autarquia nos últimos meses. O presidente, Heitor Júnior, não entedeu nada. Que coisa!

Araruama

Os vereadores de Araruama aprovaram em segunda discussão os projetos enviados pelo Executivo que reajustam em 12,84% o salário dos professores e criam o plano de cargos e salários da Guarda Municipal. A sessão foi tranquila e sem o “casal” Oliveira da Guarda e Penha Bernardes. O que chamou a atenção dos presentes foram as falas dos vereadores, Elói Ramalho e Carlos Alberto Russo sobre a casa do trabalhador. “Quem é o pai da criança”? Foi o que perguntou um vereador.

Búzios

Os vereadores Aurélio Barros e Uriel Da Saúde entraram com uma indicação solicitando de forma Urgente a reforma na associação de Paes e Amigos de Excepcionais (APAE). No último final de semana, a APAE de Búzios pegou fogo. Parabéns para os nobres edis e seus pares pela iniciativa!