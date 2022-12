O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 19

Búzios

Neste domingo, a seleção da Argentina ganhou a Copa do Mundo nos pênaltis contra a França e a cidade de Búzios ficou azul e branco. Os hermanos comemoram na Praça Santos Dumont a vitória com dois gols de Messi, prorrogação, tensão e pênaltis. A cidade de Armação dos Búzios possui cerca de seis mil argentinos morando no balneário. Isso representa, aproximadamente, 17% dos 35 mil habitantes da cidade, conforme estimativa do IBGE.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio começou a imunizar crianças a partir dos 6 meses até 3 anos anos de idade contra a Covid-19. Os pais e responsáveis que fizeram o cadastro prévio foram agendados para levar as crianças para se vacinar no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no bairro Braga; na Casa da Criança, no bairro Jardim Esperança; e no PAM de Santo Antônio, em Tamoios, a partir das 9h. Aqueles que não se cadastraram podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência, apresentando o nome completo, CPF, cartão do SUS e número de telefone para contato.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de São Pedro da Aldeia, com apoio do INEA, iniciou o processo de extensão da faixa de areia das praias do municipio Aldeense. A areia utilizada no processo foi retirada do fundo da Lagoa de Araruama. O material foi licenciado pelo próprio Inea para os municípios que fazem limite com a Lagoa. A ação visa melhorar a estadia de banhistas nas praias. Em abril deste ano, o Governo do Estado anunciou a liberação de R$ 22 milhões para a recuperação da Lagoa de Araruama e no Canal do Itajuru. O comunicado foi feito durante uma reunião com prefeitos da Região dos Lagos.



Araruama

Mais um vereador pode perder a cadeira em Araruama. Dessa vez, é o vereador Sargento Raimundo. Segundo o advogado, Paulo Mazzei, Raimundo perdeu na primeira instância e nada segunda instância. Mesmo cabendo recurso Mazzei não acredita que o vereador vai lograr êxito no TSE. O advogado Paulo Mazzei dará entrevista no programa Bom Dia Litoral, nesta terça-feira (20), sobre o assunto.

Iguaba Grande

Quem completou mais uma primavera neste final de semana foi o vereador Júnior Bombeiro. Segundo informações, a festa foi realizada em São Pedro da Aldeia com a presença de amigos e colegas da Câmara Municipal. O momento mais emocionante foi quando o prefeito Vantoil Martins chegou com o chefe de gabinete Fabinho Costa. O aniversariante chorou copiosamente. Muitas emoções!

Arraial do Cabo

Marcelo Magno recebeu, na tarde de hoje (19), os alunos do projeto social de Jiu-jitsu de Arraial do Cabo que conquistaram 12 medalhas no final de semana! Ao todo, foram 11 medalhas de ouro e uma de prata no Circuito Arena Búzios de Jiu-jitsu, um aproveitamento impressionante de 95% de acordo com Edson Dias coordenador do projeto. O trabalho social é realizado no Morro da Coca Cola. O projeto abraça vários meninos e meninas que sonham com um futuro melhor por meio do esporte.