O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 26

Araruama

A festa de Réveillon em Araruama será realizada na Praça de eventos da Pontinha, a partir das 21h. A abertura do evento vai ser comandada pela banda Volantis; e a grande atração da noite será o cantor Ferrugem, que promete animar o público. Haverá a tradicional queima de fogos, que esse ano terá duração de 10 minutos. O público vai poder acompanhar a contagem regressiva para a virada do ano direto de um telão de led que será montado no local. A Guarda Municipal ficará responsável por montar a logística para garantir a segurança do público e a ordem no local.

São Pedro da Aldeia

Em janeiro, acontece a Copa São Pedro de Beach Soccer, em São Pedro da Aldeia. A competição terá seu início no dia 9 de janeiro. Ao todo, serão quatro categorias: master, sub-21, feminino e adulto. A data limite para entrega das inscrições com os nomes de todos os atletas que irão disputar a copa será no dia 3 de janeiro de 2023. A competição será em sistema de disputa de mata-mata simples, com as 8 equipes já cadastradas. A categoria adulto será válida pela segunda divisão do Fest Verão. Os três primeiros colocados se classificam para a principal competição esportiva aldeense de 2023. É importante destacar que os atletas da categoria adulto que já participaram do 38° Fest Verão 2022 não poderão disputar a Copa.

Búzios

Nesta virada de ano, a Prefeitura de Búzios promove a tradicional queima de fogos e para celebrar a chegada de 2023. Durante o período do reveillón a cidade recebe milhares de turistas vindos de várias partes do Brasil e do mundo e o ponto alto da festa da virada acontecerá com o espetáculo pirotécnico dos fogos em quatro pontos da cidade: Orla Bardot, Geribá, Rasa, e Manguinhos. Os fogos serão de baixo estampido, com efeitos inéditos, muito brilho e duração de cerca de 10 minutos.

Arraial do Cabo

A chegada do Ano Novo em Arraial do Cabo será comemorada queima de fogos em três pontos da cidade. Os visitantes terão uma vista privilegiada dos fogos com até 12 minutos de duração, para brindar a chegada de 2023. O Réveillon, no Centro da cidade, acontece a partir das 21h, nas areias de uma das praias mais famosas da cidade, a Praia Grande. Em Monte Alto e Figueira, a festa é na Av. Pôr do Sol e na Praça, respectivamente, das 22h às 1h15.

Iguaba Grande

Rola em Iguaba Grande que os vereadores que fazem parte da mesa diretora para o biênio 2023/2024 estão pra lá de felizes. Aliás, todos ficaram surpresos com a tamanha dedicação do prefeito Vantoil Martins e seu chefe de gabinete, Fabinho Costa, na eleição da mesa.

Cabo Frio

Por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o parque infantil da Praça da Vila Nova, na Avenida do Contorno, em Cabo Frio, começou a ser reformado. A obra começou na última semana e está sendo realizada pela E. S. Santos Assessoria e Serviços em Arquitetura, orçada em R$ 71.334,85, com previsão de entrega de 30 dias. As obras estão sendo executadas por meio de contrapartida financeira, pela conversão de Mais Valia em TAC. A Mais Valia foi regulamentada pelo governo municipal, com base no Plano Diretor de 2006, e estabelece normas e procedimentos para a legalização de obras.